مدرب الاتحاد المنستيري: الجفالي إضافة كبيرة للزمالك.. وهذا مركزه المفضل

يرى محمد ساحلي مدرب الاتحاد المنستيري التوسني السابق أن أحمد الجفالي سيقدم الإضافة لفريق الزمالك.

وانضم الجفالي إلى الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الاتحاد المنستيري.

وقال ساحلي عبر القناة الأولى: "الجفالي لاعب موهوب وقدم مستويات رائع تحت قيادتي بفريق الاتحاد المنستيري وأتمنى ان يستكمل مسيرته الاحترافية بشكل أفضل مع نادي الزمالك".

وأضاف "الجفالي إضافة كبيرة لفريق الزمالك وسينجح وهو لاعب قابل للتطور وبرهن رغم سنه أنه من أفضل لاعبي الدوري التونسي قبل انضمامه للزمالك".

وتابع "الجفالي كان لاعب مؤثر بصفوف الاتحاد المنستيري بفضل امكانياته الفنية العالية ويلعب بشكل أفضل كجناح أيسر وأيضا يمكنه اللعب كمهاجم وهذا ما يميزه ويحتاج للتوظيف بشكل جيد من جانب الجهاز الفني لفريق الزمالك من اجل أن يحقق اللاعب النجاحات الكبيرة".

وأتم "لا أعرف جاهزية الجفالي بدنيا في الفترة الحالية لكنه قادر على اللعب وتقديم مستوى جيد حال أشركه مدرب الزمالك في مواجهة القمة المقبلة أمام الأهلى".

الجفالي شارك مع الزمالك قبل صافرة نهاية مباراة بتروجت في ظهوره الأول مع الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.