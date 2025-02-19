أبطال أوروبا - سيناريو مجنون يقود بنفيكا لدور الـ16.. وكلوب بروج يطيح بـ أتالانتا

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

بنفيكا أمام موناكو

تأهل بنفيكا البرتغالي على حساب موناكو بطريقة مجنونة في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بنفيكا الذي حقق فوزًا ذهابا بهدفن نظيف في ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو قبل أسبوع، تعادل في الوقت القاتل أمام موناكو على ملعبه بنتيجة 3-3، ليتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز في مجموع المباراتين 4-3.

تقدم بنفيكا مبكرًا في الدقيقة 22 عن طريق محمد أكتورك أوجلو.

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ولكن نجح الياباني تاكومي مينامينو في تسجيل التعادل لموناكو في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح موناكو في التقدم عن طريق المغربي إلياس بن صغير في الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الـ15 الأخيرة إثارة كبيرة بين الفريقين.

أدرك بنفيكا التعادل في الدقيقة 76 فانجيليس بافليديس من ضربة جزاء.

ولكن سرعان ما رد موناكو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق جورج إلينيخينا بعد انفراد بالحارس.

اشتعلت أجواء المباراة، وضغط بنفيكا لينجح في التعادل مجددا في الدقيقة أوركون كوكتشو بطريقة رائعة بعد كرة عرضية لمسها بقدمه لتمر من فوق الحارس في الشباك.

حاول موناكو العودة في الدقائق الأخيرة ولكن دافع بنفيكا بشراسة ليطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل بنفيكا في مجموع المباراتين.

وينتظر بنفيكا مواجهة إما ليفربول أو برشلونة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

وفي مباراة أخرى، كرر كلوب بروج الفوز على حساب أتالانتا بنتيجة 3-1، ليصبح مجموع المباراتين 5-2.

النجم البلجيكي من أصول مغربية شمس الدين طالبي سجل هدفين لكلوب بروج في الدقيقتين 3، و27، فيما اختتم فيران جوتجلا أهداف فريقه البلجيكي في الدقيقة 45+3.

وسجل أديمولا لوكمان هدف أتالانتا في الدقيقة 46.

وينتظر كلوب بروج مواجهة إما ليل أو أستون فيلا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كلوب بروج بنفيكا موناكو دوري أبطال أوروبا
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