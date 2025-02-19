في الـ+90.. ألفونسو ديفيز ينقذ بايرن ويُحبط مفاجأة سيلتك

أنقذ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فريقه من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاده للتعادل في الوقت القاتل أمام سيلتك الاسكتلندي.

وتعادل بايرن على ملعبه أليانز أرينا مع سيلتك بهدف لكل فريق، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز بايرن 2-1.

وذلك في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز بايرن مقعده في ثمن النهائي.

المباراة جاءت قوية من الفريقين وسيطر بايرن على اللعب وكان الأكثر محاولة على المرمى، بينما شكلت هجمات سيلتك المرتدة خطورة على مانويل نوير حارس مرمى بايرن.

وكاد سيلتك أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 من انفراد صريح للمهاجم نيكولاس كون الذي سدد الكرة لكن المدافع رافييل جيريرو أبعدها من على خط المرمى.

ورد بايرن بتسديدة لهاري كين من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.

وجاءت المفاجأة غير السعيدة لبايرن وجماهيره في الدقيقة 63 بهدف عكس سير اللقاء من سيلتك سجله نيكولاس كون بهجمة مرتدة.

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ليضع سيلتك في المقدمة وتصبح المباراة قريبة من الذهاب إلى الوقت الإضافي.

وأجرى فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن تبديلات لتنشيط هجوم فريقه في محاولة لإحراز هدف التعادل.

ودفع كومباني بكل من كينجيلسي كومان وألفونسو ديفيز وليوري ساني وألكساندر بابلوفيتش بدلا من هاري كين وجمال موسيالا ورافاييل جيريرو وسيرجي جنابري.

ومع الكثير من المحاولات لبايرن جاء الخبر السار في الدقيقة 90+4.

وسجل بايرن هدف التعادل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل ألفونسو ديفيز.

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وجاء الهدف من متابعة لضربة رأسية من ليون جروتسيكا ارتدت من الحارس وفشل الدفاع في إبعادها.

ليتعادل بايرن ميونيخ ويضمن التأهل إلى دور الـ16.