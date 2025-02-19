في الـ+90.. ألفونسو ديفيز ينقذ بايرن ويُحبط مفاجأة سيلتك
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 00:16
كتب : FilGoal
أنقذ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فريقه من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاده للتعادل في الوقت القاتل أمام سيلتك الاسكتلندي.
ألفونسو ديفيز
النادي : بايرن ميونيخ
وتعادل بايرن على ملعبه أليانز أرينا مع سيلتك بهدف لكل فريق، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز بايرن 2-1.
وذلك في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز بايرن مقعده في ثمن النهائي.
المباراة جاءت قوية من الفريقين وسيطر بايرن على اللعب وكان الأكثر محاولة على المرمى، بينما شكلت هجمات سيلتك المرتدة خطورة على مانويل نوير حارس مرمى بايرن.
وكاد سيلتك أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 من انفراد صريح للمهاجم نيكولاس كون الذي سدد الكرة لكن المدافع رافييل جيريرو أبعدها من على خط المرمى.
ورد بايرن بتسديدة لهاري كين من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.
وجاءت المفاجأة غير السعيدة لبايرن وجماهيره في الدقيقة 63 بهدف عكس سير اللقاء من سيلتك سجله نيكولاس كون بهجمة مرتدة.
video:1
خطأ فادح من دفاع البايرن يمنح سلتيك التقدم#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/sWteCEs6dX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2025
ليضع سيلتك في المقدمة وتصبح المباراة قريبة من الذهاب إلى الوقت الإضافي.
وأجرى فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن تبديلات لتنشيط هجوم فريقه في محاولة لإحراز هدف التعادل.
ودفع كومباني بكل من كينجيلسي كومان وألفونسو ديفيز وليوري ساني وألكساندر بابلوفيتش بدلا من هاري كين وجمال موسيالا ورافاييل جيريرو وسيرجي جنابري.
ومع الكثير من المحاولات لبايرن جاء الخبر السار في الدقيقة 90+4.
وسجل بايرن هدف التعادل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل ألفونسو ديفيز.
video:2
ألفونسو ديفيز ينقذ فريقه بايرن ميونيخ #دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/drFsaUbzL7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2025
وجاء الهدف من متابعة لضربة رأسية من ليون جروتسيكا ارتدت من الحارس وفشل الدفاع في إبعادها.
ليتعادل بايرن ميونيخ ويضمن التأهل إلى دور الـ16.