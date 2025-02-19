في الـ+90.. ألفونسو ديفيز ينقذ بايرن ويُحبط مفاجأة سيلتك

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز لاعب بايرن

أنقذ ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فريقه من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاده للتعادل في الوقت القاتل أمام سيلتك الاسكتلندي.

وتعادل بايرن على ملعبه أليانز أرينا مع سيلتك بهدف لكل فريق، وذلك بعد أن انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز بايرن 2-1.

وذلك في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحجز بايرن مقعده في ثمن النهائي.

أخبار متعلقة:
فينورد يطيح بـ ميلان ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا رومانو: ليفربول يراقب مدافع بورنموث.. وقيمة الشرط الجزائي في عقده

المباراة جاءت قوية من الفريقين وسيطر بايرن على اللعب وكان الأكثر محاولة على المرمى، بينما شكلت هجمات سيلتك المرتدة خطورة على مانويل نوير حارس مرمى بايرن.

وكاد سيلتك أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 من انفراد صريح للمهاجم نيكولاس كون الذي سدد الكرة لكن المدافع رافييل جيريرو أبعدها من على خط المرمى.

ورد بايرن بتسديدة لهاري كين من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.

وجاءت المفاجأة غير السعيدة لبايرن وجماهيره في الدقيقة 63 بهدف عكس سير اللقاء من سيلتك سجله نيكولاس كون بهجمة مرتدة.

ليضع سيلتك في المقدمة وتصبح المباراة قريبة من الذهاب إلى الوقت الإضافي.

وأجرى فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن تبديلات لتنشيط هجوم فريقه في محاولة لإحراز هدف التعادل.

ودفع كومباني بكل من كينجيلسي كومان وألفونسو ديفيز وليوري ساني وألكساندر بابلوفيتش بدلا من هاري كين وجمال موسيالا ورافاييل جيريرو وسيرجي جنابري.

ومع الكثير من المحاولات لبايرن جاء الخبر السار في الدقيقة 90+4.

وسجل بايرن هدف التعادل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل ألفونسو ديفيز.

وجاء الهدف من متابعة لضربة رأسية من ليون جروتسيكا ارتدت من الحارس وفشل الدفاع في إبعادها.

ليتعادل بايرن ميونيخ ويضمن التأهل إلى دور الـ16.

بايرن ميونيخ سيلتك دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أبطال أوروبا - سيناريو مجنون يقود بنفيكا لدور الـ16.. وكلوب بروج يطيح بـ أتالانتا فينورد يطيح بـ ميلان ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا – بايرن ميونيخ (1)-(1) سيلتك.. تأهل البافاري مؤتمر جوارديولا: يجب أن نلعب بشجاعة ضد ريال مدريد إذا أردنا الفوز مؤتمر إنريكي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وهذه نقطة قوة بريست مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال انتهت في أبطال أوروبا - ميلان (1)-(1) فينورد عودة الثلاثي المصاب لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مدرب الاتحاد المنستيري: الجفالي إضافة كبيرة للزمالك.. وهذا مركزه المفضل ساعة | الكرة المصرية
أبطال أوروبا - سيناريو مجنون يقود بنفيكا لدور الـ16.. وكلوب بروج يطيح بـ أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الـ+90.. ألفونسو ديفيز ينقذ بايرن ويُحبط مفاجأة سيلتك ساعة | دوري أبطال أوروبا
حارس المحلة: الفوز أمام المصري كان هدفنا بعد الخسارة من الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك 2 ساعة | رياضة نسائية
قناة جديدة.. إم بي سي مصر تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس قطر الدولية - مدرب باريس سان جيرمان: كنا نطمح للفوز على الأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
بعد طرحها بساعات.. نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي