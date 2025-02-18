حارس المحلة: الفوز أمام المصري كان هدفنا بعد الخسارة من الأهلي

عبر عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة عن سعادته بتحقيق الفوز أمام المصري في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري.

وحقق غزل المحلة الفوز على حساب المصري بهدف نظيف.

وأوضح عامر في تصريحات عقب المباراة لقناة أون سبورت: "فزنا بـ3 نقاط غاليين أمام فريق كبير مثل المصري".

وأكمل: "الفوز بالنقاط الثلاث كانوا هدفنا بعد الخسارة أمام الأهلي في الجولة السابقة، لتحسين موقفنا في جدول الدوري".

وأضاف: "كنا نأمل أيضا في الفوز ولو بنقطة واحدة أمام الأهلي، بعدما نجحنا في الفوز بـ3 نقاط أمام مودرن سبورت قبلها، ثم أمام المصري مساء اليوم الثلاثاء".

وحقق المحلة الفوز على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام المصري.

ونال عامر عامر جائزة رجل المباراة بعدما تألق ودافع عن شباكه ليقود فريقه للفوز.

ويتولى محمد عبد المنصف منصب مدرب الحراس في الجهاز الفني بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

وأتم عامر حديثه: "محمد عبد المنصف له الفضل في الأداء الذي ظهرت عليه اليوم رغم الفترة الصغيرة التي عملنا فيها سويا، ولكنه مدرب كبير وأخ لي".

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، ويأمل في التواجد ضمن التسعة الكبار للمنافسة على لقب الدوري والهروب من المجموعة الثانية التي يتنافس فيها تسعة فرق على الهروب من الهبوط.

ويلتقي غزل المحلة في الجولات الثلاث المتبقية أمام زد وإنبي وبتروجت.