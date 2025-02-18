قناة جديدة.. إم بي سي مصر تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم للأندية

أعلنت قنوات إم بي سي مصر إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر إم بي سي مصر ثاني قناة تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بعد قناة أون سبورت.

وكشفت المتحدة للرياضة أن قناة أون سبورت ستذيع مباريات الأهلي في المونديال بأمريكا.

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وكشفت قناة إم بي سي مصر عن إذاعة مباريات الأهلي في هدية من موسم الرياض للجماهير.

وكان قد أعلن النادي الأهلي توقيع شركة الأهلي لكرة القدم لعقد رعاية مع الشركة المتحدة لإقامة معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

ويأتي معسكر الأهلي في الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية يوم 8 يونيو.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية الأهلي إنتر ميامي إم بي سي مصر أون سبورت
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