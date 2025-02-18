كأس قطر الدولية - مدرب باريس سان جيرمان: كنا نطمح للفوز على الأهلي

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - الأهلي - كأس قطر الدولية

شدد يانيك ديماس مدرب فريق الناشئين بباريس سان جيرمان على أن فريقه كان يبحث عن الفوز على نظيره الأهلي.

وتعادل الأهلي مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأحمر اللاعب عبد العزيز خالد في الدقيقة 32، بينما تعادل سان جيرمان في الدقيقة 80+5 عن طريق اللاعب نواه تيهي.

وقال مدرب باريس سان جيرمان عبر قنوات الكاس القطرية: "كنا نطمح للفوز بثالث مباراة لنا في البطولة،ولكن هذا هو حال الكرة خاصة اننا خضنا هذه المباراة بلاعبين صغار في السن من مواليد 2010 ،بحيث كنا نسعى لمنح أكبر فرصة لعدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في البطولة، وأنا سعيد بالنتيجة والأداء".

أخبار متعلقة:
الأهلي يوقع عقد رعاية معسكر كأس العالم للأندية مع المتحدة للرياضة بدر رجب: الأهلي أظهر مستواه ضد سان جيرمان في الكأس الدولية وكنا الأقرب للفوز مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال كأس قطر الدولية - الأهلي ينهي المجموعات بالتعادل مع باريس سان جيرمان

وأجاب "مباراتي الدور نصف النهائي ستكونا في قمة المتعة والإثارة نظرا لمستوى الفرق المتأهلة".

وبذلك يضمن باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ريال مدريد وكاشيوا.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ3 نقاط، وكاشيوا في المركز الثالث بـ3 نقاط أيضا، قبل مباراة الفريقين الختامية للمجموعة.

ثم الأهلي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي ضد فريق أكاديمية محمد السادس المغربي لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة. وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في الساعة 05:05 مساء بتوقيت القاهرة.

كأس قطر الدولية الأهلي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مدرب الاتحاد المنستيري: الجفالي إضافة كبيرة للزمالك.. وهذا مركزه المفضل حارس المحلة: الفوز أمام المصري كان هدفنا بعد الخسارة من الأهلي كما كشف في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك قناة جديدة.. إم بي سي مصر تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بعد طرحها بساعات.. نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رضا سليم يجري جراحة غضروف الركبة في النمسا بعد الهزيمة أمام المحلة.. اجتماع طاريء لمجلس المصري وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب بابافاسيليو: مباراة المصري كانت أشبه بالمعركة.. وتنفيذ التعليمات منحنا الانتصار
أخر الأخبار
مدرب الاتحاد المنستيري: الجفالي إضافة كبيرة للزمالك.. وهذا مركزه المفضل 5 دقيقة | الكرة المصرية
أبطال أوروبا - سيناريو مجنون يقود بنفيكا لدور الـ16.. وكلوب بروج يطيح بـ أتالانتا 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الـ+90.. ألفونسو ديفيز ينقذ بايرن ويُحبط مفاجأة سيلتك 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حارس المحلة: الفوز أمام المصري كان هدفنا بعد الخسارة من الأهلي ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك ساعة | رياضة نسائية
قناة جديدة.. إم بي سي مصر تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة المصرية
كأس قطر الدولية - مدرب باريس سان جيرمان: كنا نطمح للفوز على الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بعد طرحها بساعات.. نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 فاز بسباعية وتألق معه عبد الله السعيد.. ماذا قدم بيسيرو خلال فترته مع الأهلي