كأس قطر الدولية - مدرب باريس سان جيرمان: كنا نطمح للفوز على الأهلي

شدد يانيك ديماس مدرب فريق الناشئين بباريس سان جيرمان على أن فريقه كان يبحث عن الفوز على نظيره الأهلي.

وتعادل الأهلي مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأحمر اللاعب عبد العزيز خالد في الدقيقة 32، بينما تعادل سان جيرمان في الدقيقة 80+5 عن طريق اللاعب نواه تيهي.

وقال مدرب باريس سان جيرمان عبر قنوات الكاس القطرية: "كنا نطمح للفوز بثالث مباراة لنا في البطولة،ولكن هذا هو حال الكرة خاصة اننا خضنا هذه المباراة بلاعبين صغار في السن من مواليد 2010 ،بحيث كنا نسعى لمنح أكبر فرصة لعدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في البطولة، وأنا سعيد بالنتيجة والأداء".

وأجاب "مباراتي الدور نصف النهائي ستكونا في قمة المتعة والإثارة نظرا لمستوى الفرق المتأهلة".

وبذلك يضمن باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ريال مدريد وكاشيوا.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ3 نقاط، وكاشيوا في المركز الثالث بـ3 نقاط أيضا، قبل مباراة الفريقين الختامية للمجموعة.

ثم الأهلي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي ضد فريق أكاديمية محمد السادس المغربي لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة. وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في الساعة 05:05 مساء بتوقيت القاهرة.