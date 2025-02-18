بعد طرحها بساعات.. نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

نفدت تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بين منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 15 على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 27 نقطة.

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وحقق الأهلي الانتصار في آخر أربع مباريات بالدوري، بينما تعرض الزمالك للتعادل في آخر مباراة أمام بتروجت بهدف لكل منهما.

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وتأتي مباريات الجولة 15 كالآتي:

الجمعة 21 فبراير

إنبي × سموحة - 4 عصرا

فاركو × مودرن سبورت - 4 عصرا

البنك الأهلي × الاتحاد - 7 مساء

بتروجت × حرس الحدود - 7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري × الإسماعيلي - 4 عصرا

الجونة × سيراميكا كليوباترا - 4 عصرا

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد × غزل المحلة × 4 عصرا

بيراميدز × طلائع الجيش - 7 مساء

الأهلي الزمالك مباراة القمة الدوري
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