رضا سليم يجري جراحة غضروف الركبة في النمسا

خضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي لجراحة غضروف الركبة بنجاح في النمسا.

رضا سليم النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض رضا سليم للإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وسافر رضا سليم إلى النمسا قبل أيام للخضوع لجراحة الركبة هناك تحت إشراف خبير طبي نمساوي.

وقرر الأهلي رفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم وذلك بسبب غيابه لفترة طويلة.

وقيد الأهلي الظهير الأيسر التونسي علي معلول في قائمة الفريق المحلية والإفريقية بعد رفع اسم رضا سليم.

ومن المتوقع أن يغيب رضا سليم لعدة شهور وأن يعود للأهلي مع بداية الموسم المقبل.

وانضم رضا سليم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من الجيش الملكي المغربي.