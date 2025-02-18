كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته.. وريمونتادا الزمالك أمام الاتحاد

واصل فريق الأهلي انتصاراته في ختام مرحلة المجموعات من الدوري المصري للكرة الطائرة.

وتغلب فريق الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وحافظ الأهلي على سجله بدون هزيمة بعد تحقيق الانتصار في 10 مباريات على التوالي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من طلائع الجيش وسبورتنج والقناة وإيسترن كومباني والزهور.

أما الزمالك فحقق ريمونتادا وعودة أمام الاتحاد في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحول الزمالك تأخره بشوطين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

واستمر الشوط الخامس إلى نتيجة 24-22.

وتعرض الزمالك للخسارة في مباراة واحدة ضمن مرحلة المجموعات.

وتقام منافسات ربع النهائي كالآتي:

أول المجموعة الأولى × رابع المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية × رابع المجموعة الأولى

ثاني المجموعة الأولى × ثالث المجموعة الثانية

ثاني المجموعة الثانية × رابع المجموعة الأولى