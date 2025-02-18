كرة يد - لا جديد.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة واشتعال سباق القمة

واصل فريقا الأهلي والزمالك انتصاراتهما في منافسات المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وحقق الأهلي والزمالك الفوز ضمن منافسات الجولة الرابعة على حساب سبورتنج وطلائع الجيش على الترتيب.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على سبورتنج بنتيجة 38-30 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

بينما نجح الزمالك في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 30-23.

أما سموحة فحقق الفوز على هليوبوليس بنتيجة 26-22، وتغلب البنك الأهلي على الزهور بنتيجة 23-20.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بينما يواصل الأهلي ملاحقته برصيد 18 نقطة.

وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 10 نقاط بينما سبورتنج في المركز الرابع بـ 9 نقاط بالتساوي مع سموحة.

وارتفع رصيد البنك الأهلي عند 7 نقاط بينما الزهور بـ 3 نقاط في المركز السابع وأخيرا يتذيل هليوبوليس الترتيب بنقطة واحد.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.