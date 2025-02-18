كرة سلة - انتصار الأهلي وخسارة سبورتنج في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري السيدات

افتتح فريق سيدات الأهلي لكرة السلة مشواره في الدفاع عن لقب الدوري بالانتصار بمرحلة المجموعات.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على الزهور بنتيجة 81-60 في افتتاح مرحلة المجموعات.

بينما تعرض فريق سبورتنج وصيف النسخة الماضية بالخسارة على ملعبه أمام الجزيرة.

وخسر سبورتنج أمام الجزيرة بنتيجة 94-93 في مباراة مثيرة لم تحسم إلا في الثانية الأخيرة.

أما المباراة الثالثة فنجح فريق الصيد في تحقيق الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 60-55.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.