بعد الهزيمة أمام المحلة.. اجتماع طاريء لمجلس المصري وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب

قرر النادي المصري عقد مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا طارئا.

ويأتي ذلك لمناقشة سوء نتائج وعروض الفريق خلال الفترة الأخيرة رغم توفير جميع متطلبات الفريق.

وقرر المجلس خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري.

ومنذ انتصار غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل، لم ينجح زعيم الفلاحين في تحقيق الفوز بـ 15 مواجهة على التوالي.

وتجمد رصيد المصري عند 23 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الرابع عشر.

وتعثر المصري للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم الفريق بمسابقة الدوري.

وتلقى المصري الهزيمة الثالثة له هذا الموسم بينما سقط في التعادل 5 مرات.

وبآخر أربع مواجهات خاضهم المصري، تعادل الفريق البورسعيدي مرتين بينما خسر في الرابعة أمام غزل المحلة.