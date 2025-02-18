بابافاسيليو: مباراة المصري كانت أشبه بالمعركة.. وتنفيذ التعليمات منحنا الانتصار
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:57
كتب : FilGoal
أعرب بابافاسيليو مدرب غزل المحلة عن سعادته البالغة عقب الفوز على المصري.
وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري.
وقال بابافاسيليو عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا ثمينا أمام فريق كبير بحجم المصري الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".
وأضاف "المباراة كانت أشبه بالمعركة للسيطرة على الكرة في وسط الملعب. لاعبو المحلة كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا التعليمات".
وأتم مدرب غزل المحلة "أشكر جماهير الفريق التي تمنحنا الدافع الأكبر لتحقيق الانتصارات".
وسجل محمد أشرف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعد خطأ فادح من محمود حمدي حارس مرمى المصري.
ورفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الرابع عشر.
بينما تجمد رصيد المصري عند 23 نقطة في المركز الرابع.
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