فينورد يطيح بـ ميلان ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
حسم فينورد الهولندي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بـ ميلان الإيطالي.
ونجح فينورد في الخروج بنتيجة التعادل إيابا على ملعب سان سيرو بهدف لكل فريق.
وكان فينورد نجح في الفوز ذهابا في هولندا بهدف نظيف.
وتعد تلك المرة الثانية التي يودع فيها ميلان دوري الأبطال في مواجهة إقصائية أمام فريق هولندي بعد الخسارة أمام أياكس موسم 1994 - 1995.
وينتظر فينورد أحد فريقي أرسنال الإنجليزي أو إنتر الإيطالي في دور الـ16 للبطولة الأوروبية، فيما يلتقي الفائز من مواجهة يوفنتوس الإيطالي أمام أيندهوفن الهولندي أمام الفريق الآخر في ثمن نهائي الأبطال.
وتقام قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 21 فبراير.
وتقدم المكسيكي سانتياجو خيمينيز هدف التقدم لميلان بعد 40 ثانية فقط من بداية المباراة ليشتعل ملعب سان سيرو.
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خيمينيز يمنح ميلان التقدم سريعاً #دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/HnLwoyAXdc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2025
وكاد ميلان أن يتقدم مجددا في الدقيقة 23 بعد تسديدة ارتدت لجواو فيلكس ارتدت من الحارس ليسددها ثيو هيرنانديز الذي سددها في القائم الأيسر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف.
ونال ثيو هيرنانديز البطاقة الصفراء الثانية بعد ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء، ليشهر له الحكم الحمراء في الدقيقة 51 ليكمل ميلان المباراة منقوصا.
ونجح فينورد في استغلال النقص العددي وسجل التعادل في الدقيقة 73 عن طريق البديل جوليان كارانزا لتهتز شباك ماينان.
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فاينورد يحرز هدف التعادل عبر خوليان كارانزا#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/5I3NFI1iUX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2025
وحاول ميلان تسجيل هدف الفوز والتأهل خلال الدقائق الأخيرة ولكن نجح فينورد في الحفاظ على شباكه والخروج بالمباراة متأهلا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.