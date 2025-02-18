في الجول يكشف رد الرابطة على الزمالك بشأن تغيير جائزة رجل المباراة أمام بتروجت

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

ردت رابطة الأندية المصرية المحترفة على استفسار الزمالك بشأن تغيير جائزة رجل المباراة خلال مواجهة بتروجت.

وكان الزمالك تعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري، وبعد الإعلان عبر المذيع الداخلي للملعب فوز محمود بنتايك لاعب الأبيض بجائزة رجل المباراة، تم تسليمها إلى مصطفى الجمل لاعب بتروجت.

وعلم FilGoal.com أن رد رابطة الأندية على الزمالك جاء كالآتي:

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واقعة تغيير جائزة رجل المباراة من محمود بنتايك إلى مصطفى الجمل غير مقصودة.

وأن اللجنة الفنية أبلغىت المراقب بفوز بنتايك بالجائزة في الدقيقة 85 ولكن بعد تسجيل بتروجت هدف التقدم عن طريق مصطفى الجمل تم منح الجائزة للاعب.

وسبب اللغط هو أن مسؤول استاد السلام كان يجلس بجوار ممثل الرابطة واستمع لمكالمة اللجنة الفنية بفوز بنتايك بالجائزة ولذلك أبلغ المذيع الداخلي للاستاد بها ولم يعلم بحدوث التغيير إلا بعد ذلك.

الرابطة تعهدت للزمالك أن بداية من الجولة 15 سيتم تسليم اسم اللاعب الفائز بالجائزة في الدقيقة 90 من المباريات وسيكون التقييم على مجمل مستواه طوال اللقاء ولن يتم تغيير الاسم لاحقا بعد تسليمه.

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