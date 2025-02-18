قبل النهاية بـ 3 جولات - 4 فرق تحسم موقفها في مجموعتي الدوري.. ووضع الزمالك والإسماعيلي

انتهت مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري، والتي اختتمت بخسارة المصري أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

ويتصدر بيراميدز الدوري بعد 14 جولة برصيد 33 نقطة، فيما يلاحقه الأهلي برصيد 32 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وذلك قبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري.

نظام الدوري الاستثنائي

وتتبقى 3 جولات على نهاية الدور الأول والذي سيحدد الفرق التسعة المتنافسة على اللقب، والمجموعة الأخرى التي تنافس على البقاء في الدوري.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي حيث يقام الدور الأول من 17 جولة، ليتم تقسيم فرق الدوري إلى مجموعتين، لتتنافس الفرق من المركز الأول إلى التاسع لتحديد البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات الإفريقية.

وتتنافس الفرق من المركز العاشر إلى 18 للمنافسة على البقاء، حيث سيشهد هذا الموسم هبوط فريقين.

حسم موقف 4 فرق

وحسم فريقا بيراميدز والأهلي التأهل إلى المجموعة الأولى المتنافسة على اللقب وذلك قبل 3 جولات من النهاية.

وينتظر بيراميدز في الجولات المقبلة مواجهات أمام (طلائع الجيش، والاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا)، فيما يواجه الأهلي فرق (الزمالك، وحرس الحدود وطلائع الجيش).

وضمن فريقا مودرن سبورت وإنبي اللعب مع المجموعة الثانية لمحاولة المنافسة على البقاء بعد توقف رصيدهما عند 8، و9 نقاط على الترتيب.

نقطة تكفي الزمالك

ويحتاج الزمالك لنقطة وحيدة لإعلان التواجد رسميا ضمن التسعة الأوائل للمنافسة على اللقب.

وينتظر الزمالك مواجهات أمام الأهلي، وزد، وإنبي.

موقف المحلة والإسماعيلي

ولا زال يمتلك فريقا غزل المحلة (14 نقطة)، والإسماعيلي (12 نقطة) بشرط عدم وصول صاحب المركز التاسع لـ 21 نقطة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع نفس رصيد فاركو العاشر، وبتروجت الحادي عشر برصيد 18 نقطة لكل فريق، قبل 3 جولات من النهاية.

مباراة تطيح بالجونة

الجونة صاحب المركز الـ16 برصيد 10 نقاط بات قريبا من اللعب بجوار مودرن وإنبي في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء.

وفي حالة خسارة الجونة أي نقطة أو فوز أي منافس في الدوري يملك 18 أو 17 نقطة، سيعني رسميا منافسته على البقاء ضمن المجموعة الثانية.

وجاء ترتيب جدول الدوري بعد الجولة الـ14 والمباريات المتبقية للفرق في الجولات الـ3 المتبقية كالتالي:

1 - بيراميدز 33 نقطة (الجيش - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا)

2 - الأهلي 32 نقطة (الزمالك - حرس الحدود - الجيش)

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3 - الزمالك 27 نقطة (الأهلي - زد - إنبي)

4 - المصري 23 نقطة (الإسماعيلي - سموحة - مودرن سبورت)

5 - البنك الأهلي 22 نقطة (الاتحاد - الجيش - حرس الحدود)

6 - سيراميكا كليوباترا 21 نقطة (الجونة - بتروجت - بيراميدز)

7 - حرس الحدود 21 نقطة (بتروجت - الأهلي - البنك الأهلي)

8 - طلائع الجيش 20 نقطة (بيراميدز - البنك الأهلي - الأهلي)

9 - الاتحاد 18 نقطة (البنك الأهلي - بيراميدز - سموحة)

10 - فاركو 18 نقطة (مودرن سبورت - الإسماعيلي - الجونة)

11 - بتروجت 18 نقطة (حرس الحدود - سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة)

12 - سموحة 17 نقطة (إنبي - المصري - الاتحاد)

13 - زد 16 نقطة (غزل المحلة - الزمالك - الإسماعيلي)

14- غزل المحلة 14نقطة (زد - إنبي - بتروجت)

15- الإسماعيلي 12 نقطة (المصري - فاركو - زد)

16 - الجونة 10 نقاط (سيراميكا كليوباترا - مودرن سبورت - فاركو)

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17 - إنبي 9 نقاط (سموحة - غزل المحلة - الزمالك)

18- مودرن سبورت 8 نقاط (فاركو - الجونة - المصري)