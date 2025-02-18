رومانو: ليفربول يراقب مدافع بورنموث.. وقيمة الشرط الجزائي في عقده

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع ديان هويسين مدافع نادي بورنموث.

ويمتد تعاقد ديان هويسين مع بورنموث حتى صيف 2030.

وبحسب فابريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات فإن ليفربول يراقب ديان هويسين لضمه في الصيف المقبل.

وأوضح رومانو أن بورنموث يرغب رفي الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد ديان هويسين البالغ 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

ويجيد المدافع الإسباني صاحب الـ19 عاما اللعب كقلب مدافع وكظهير أيمن.

ويعد ديان هويسين خيارا جيدا للريدز في ظل نهاية عقد ترينت ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري وارتباطه بالانتقال لريال مدريد.

ديان هويسين شارك مع بورنموث في 22 مباراة في كل المسابقات بواقع 1600 دقيقة لعب.

ونجح ديان هويسين في تسجيل مع بورنموث خلال منافسات الموسم الحالي.