مؤتمر جوارديولا: يجب أن نلعب بشجاعة ضد ريال مدريد إذا أردنا الفوز

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على ضرورة اللعب بشجاعة وقوة ضد ريال مدريد إذا كان فريقه يريد الفوز والتأهل في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد غدا الأربعاء، في إياب الملحق المؤهلة إلى دور الـ16 للبطولة.

وكان ريال مدريد فاز على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا بنتيجة 3-2.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هالاند ودياز وأكي وجريليش سافروا مع الفريق إلى مدريد، سنرى غدا موقفهم من المشاركة".

وأضاف "جريليش لم يكن قادرا على لعب 3 مباريات في أسبوع واحد، وآمل أن يكون قادرا على فعل ذلك الآن".

وواصل "علينا اللعب بشجاعة ضد ريال مدريد، لقد تعلمت ذلك كلاعب شاب عند تراجع نتائج الفريق أن ألعب بشجاعة لتحقيق الفوز".

وأكمل "عندما قدمنا أداء جيدا هنا كان ذلك لأننا لعبنا للفوز بالمباراة، ليس لدينا بديل بسبب النتيجة في لقاء الذهاب".

وأردف "يمكن أن نخسر في الدقيقة 94 لكننا دائما كنا كالآلة، نلعب كل 3 أيام ولا يفعل أحد ما فعلناه في إنجلترا".

وأشار "ربما لسنا فريقا قويا وربما نفتقد رودري بالطبع إنه أفضل لاعب في العالم، لكني كمدرب لمدة 14 سنة أجد دائما طريقة لجعل الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "ربما يمكننا قلب الأمور أمام ريال مدريد، دعونا نرى ذلك غدا، نريد الفوز لأننا خسرنا المباراة الأولى".