انتصار غائب منذ أكثر من 17 عاما.. غزل المحلة يهزم المصري بهدف دون مقابل

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

حقق غزل المحلة انتصارا غائبا منذ سبتمبر 2007 على حساب المصري ضمن منافسات الدوري.

ومنذ انتصار غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل، لم ينجح زعيم الفلاحين في تحقيق الفوز بـ 15 مواجهة على التوالي.

وتغلب غزل المحلة على المصري بهدف دون مقابل في ختام منافسات الجولة 14 بمسابقة الدوري.

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وسجل محمد أشرف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بعد خطأ فادح من محمود حمدي حارس مرمى المصري.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الرابع عشر.

بينما تجمد رصيد المصري عند 23 نقطة في المركز الرابع.

مواصلة التعثر

تعثر المصري للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضهم الفريق بمسابقة الدوري.

وتلقى المصري الهزيمة الثالثة له هذا الموسم بينما سقط في التعادل 5 مرات.

وبآخر أربع مواجهات خاضهم المصري، تعادل الفريق البورسعيدي مرتين بينما خسر في الرابعة أمام غزل المحلة.

وحافظ المصري على مركزه في المركز الرابع رغم الخسارة، لكن بفارق نقطة واحدة عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس.

بابافاسيليو

واصل بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة نتائجه الرائعة منذ تولي مهمة الفريق.

وحقق غزل المحلة انتصارين مع بابافاسيليو خلال 3 مواجهات إذ فاز على مودرن سبورت والمصري.

بينما خسر المباراة الثالثة أمام الأهلي بصعوبة بهدف دون مقابل.

ويلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام زد ضمن منافسات الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

انتصار غائب منذ 17 عاما

كسر فريق غزل المحلة هيمنة المصري على المواجهات المباشرة بينهما.

وبعد 15 مباراة دون تحقيق أي انتصار نجح المحلة أخيرا في الفوز على المصري بهدف دون مقابل.

وتعتبر تلك هي نفس النتيجة التي حققها غزل المحلة في انتصاره الأخير على المصري في سبتمبر 2007.

وشهدت آخر أربع مواجهات بين الفريقين نتيجة واحد وهي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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