أودينيزي يواصل نتائجه الجيدة.. وكريستينسن يتحدث عن سر تطور أدائه وطموحاته

حقق أودينيزي فوزًا كبيرًا على إمبولي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإيطالي 2024/25، ليواصل الفريق نتائجه المميزة ويزيد من رصيده في جدول الترتيب.

هذا الفوز يمدد سلسلة الفريق الخالية من الهزائم إلى ثلاث مباريات، في أداء قوي يبعث رسالة قوية إلى المنافسين في المسابقة.

سجل يورجن يكيلينكامب هدفين في المباراة، حيث وضع الفريق في المقدمة بعد 19 دقيقة، ثم أكمل ثنائيته في الشوط الثاني.

بينما أضاف فلوريان توفين الهدف الثالث في بداية الوقت الإضافي ليمنح الفريق فوزًا مريحًا 3-0. وبهذا الانتصار، أكد أودينيزي تحسنه الكبير مقارنة بالموسم الماضي، حيث تجنب الهبوط في اللحظات الأخيرة، ليحتل الآن المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بعيدًا عن منطقة الخطر.

وفي تصريحات مثيرة، تحدث المدافع الدنماركي توماس كريستينسن لموقع RG عن تجربته مع أودينيزي في الدوري الإيطالي، مؤكدًا على عدة أمور مهمة حول تطور أدائه، الحياة في الخارج، وطموحاته المستقبلية:

الاختلافات بين كرة القدم الدنماركية والإيطالية

"الفرق الرئيسي بين الدنمارك وإيطاليا هو جودة اللاعبين. في إيطاليا، ليس لديك وقت للنوم. لا يوجد مجال لارتكاب أخطاء ساذجة أو غبية. المهاجمون هنا أقوى وأسرع، ولا يمكنك منحهم أي مساحة. الدوري الإيطالي معروف بقوته الدفاعية، ولذلك كان المكان المثالي لي للنمو كلاعب دفاعي. أشعر أنه بعد عام ونصف في إيطاليا، تحسنت كثيرًا على المستوى الدفاعي، وأصبح لدي فهم أكبر لأساسيات الدفاع. الدوري الإيطالي دوري رائع، مليء باللاعبين المتميزين، ودفاعه قوي بشكل خاص".

التكيف مع الحياة في الخارج

"أعيش في أوديني وحدي، وهذا كان فارقًا كبيرًا بالنسبة لي. في الدنمارك كنت أعيش مع اثنين من أصدقائي، وكان لدي شبكة اجتماعية قوية حيث كنت أعرف الجميع في المدينة. لكن هنا في إيطاليا، كان من الصعب التكيف مع العيش بمفردي، خاصة أنني لا أملك عائلة قريبة. أصعب شيء كان أن تعود إلى المنزل وحدك، وكان يمر الوقت دون أن تجد شخصًا تتحدث معه. الشيء الوحيد الذي يدور في ذهنك هو التحضير للتدريب غدًا أو للمباراة القادمة. ومع ذلك، كانت هذه تجربة تعليمية كبيرة بالنسبة لي، حيث جعلتني أركز بشكل أكبر على مسيرتي المهنية بدلاً من الانشغال بأشياء أخرى".

البقاء في الدوري

"البقاء في الدوري الإيطالي كان شعورًا لا يُصدق. الفارق بين البقاء في الدرجة الأولى والنزول إلى الثانية كبير جدًا. خاصةً في نادٍ مثل أودينيزي، الذي لا يمكنه تحمل الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. بعد المباراة الأخيرة، تناولنا القليل من البيرة معًا للاحتفال، ثم ذهبنا في عطلة. لم يكن الموسم الأفضل، لكن النهاية كانت رائعة. أنا فخور جدًا بالطريقة التي تعاملنا بها مع الضغط الكبير الذي تعرضنا له. كانت لحظة جميلة مليئة بالارتياح".

أهدافه طويلة المدى

"منذ أن كنت طفلاً صغيرًا، كان حلمي دائمًا هو اللعب في إنجلترا. وعندما كبرت قليلاً، كان حلمي هو الانتقال إلى إيطاليا لأصبح مدافعًا. إذا كنت ترغب في التحسن كمدافع، فإن إيطاليا هي أفضل مكان لذلك. هناك يتعلمون الدفاع بأفضل طريقة ممكنة. الآن أنا هنا في أودينيزي، وأنا سعيد بما حققته حتى الآن، ولكنني ما زلت أطمح للتحسن أكثر كلاعب. ليس هناك عجلة من أمري، لكن لا يزال لدي حلم في اللعب في إنجلترا يومًا ما".

بذلك، يواصل أودينيزي تحت قيادة المدرب كوستا رونجايتش تقديم أداء قوي هذا الموسم، ويبدو أن الفريق يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق موسم مميز بعد أن كان مهددًا بالهبوط في الموسم الماضي.