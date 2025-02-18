الكرداني لـ في الجول: سنعيد سلة مصر لوضعها الطبيعي.. وهذا سبب استبعاد أبو العلا ومرعي

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 20:52

كتب : هاني العوضي

محمد الكرداني - كرة سلة

أثنى محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة على لاعبيه بعد التتويج ببطولة قطر الودية.

وفاز منتخب مصر للسلة ببطولة قطر الودية في نسختها الثانية والتي ضمت الفلبين وقطر ولبنان.

وأوضح الكرداني في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "دورة قطر كانت بمثابة مباريات تأهيلية، تجمعنا 10 أيام، وتواجد 20 لاعب في القائمة قبل تقليصهم إلى 15 لاعبا".

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وأضاف الكرداني: "تم استبعاد أحمد أبو العلا بسبب الإصابة، وكذلك عاصم مرعي لصعوبة قدومه من كوريا".

واستدرك مدرب مصر للسلة "عاصم مرعي سيتواجد في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية التي ستقام في الصيف".

وأكمل "بيبو زهران وياسين شيخو مازالا لا يمتلكان الخبرات الكافية، ولكنهما متواجدان في القوام الأساسي للمنتخب".

وأتم "لم نتحدث عن أمر التجنيس، وسنعيد كرة السلة المصرية إلى وضعها الطبيعي".

محمد الكرداني منتخب مصر للسلة
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