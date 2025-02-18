أبطال آسيا - رغم الخسارة.. الريان يتأهل لثمن النهائي ويصطدم بأهلي جدة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

تريزيجيه

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في خسارة الريان أمام الاستقلال الإيراني بهدفين دون مقابل في ختام منافسات المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم الخسارة حسم الريان تأهله بعد تعثر الغرافة أمس الإثنين بالخسارة من أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويصطدم الريان في ثمن النهائي بمواجهة أهلي جدة السعودي.

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وحسم الهلال السعودي تصدر مجموعة غرب آسيا بفارق الأهداف عن أهلي جدة.

وتقام منافسات ثمن النهائي أحد يومي 3 و4 مارس المقبل بمنافسات الذهاب، بينما مباراة الإياب أحد يومي 10 و11 مارس.

وتأتي ثمن النهائي لقسم غرب آسيا كالآتي:

الهلال × باختاكور الأوزبكي

أهلي جدة × الريان

النصر × الاستقلال الإيراني

السد القطري × الوصل الإماراتي

وعقب منافسات ثمن النهائي تقام قرعة للأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

دوري أبطال آسيا الريان تريزيجيه
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