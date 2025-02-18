مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قائمة من 22 لاعبا للسفر إلى مدريد لمواجهة ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون

الدفاع: جوشوا جفارديول - روبن دياش - جون ستونز - ناثان أكي - عبد القادر خوسانوف - ماتياس نونيز - ريكو لويس

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا

الهجوم: جيمس ميكاتي - فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - عمر مرموش.

وشارك مرموش كبديل في مباراة الذهاب لمدة 6 دقائق.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي، انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إما أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في دور الـ16.

وتقام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

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