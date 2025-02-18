المتحدة للرياضة تعلن حصول أون سبورت على مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

الأهلي مع كأس العالم للأندية

حصلت قنوات أون سبورت على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.

ونجحت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، في الحصول على مباريات الأهلي في مونديال الأندية.

وكان قد أعلن النادي الأهلي توقيع شركة الأهلي لكرة القدم لعقد رعاية مع الشركة المتحدة لإقامة معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

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ويأتي معسكر الأهلي في الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية يوم 8 يونيو.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

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