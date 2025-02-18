بدر رجب: الأهلي أظهر مستواه ضد سان جيرمان في الكأس الدولية وكنا الأقرب للفوز

يرى بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي أن فريقه ظهر بمستوى مميز ضد باريس سان جيرمان في بطولة كأس قطر الدولية.

وقال بدر رجب عبر قنوات الكاس عقب المباراة: "الفريقين قدما مباراة مميزة وهي الأفضل في البطولة حتى الآن".

وأضاف "لاعبو الأهلي ظهروا بأفضل مستوى لهم وكنت أثق فيهم وكنا نستطيع الفوز على باريس سان جيرمان برباعية ولنا ركلتين جزاء لم يحتسبهما الحكم".

وأكمل "في الدقائق الأخيرة المستوى البدني انخفض ولذلك نجح باريس في التعادل".

وشدد "إذا كنا غادرنا البطولة ولم نظهر بهذا المستوى كنت سأشعر بحالة حزن كبيرة، لكن اللاعبين قدموا مستوى مميز".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي في قطر الذي جاء لتشجيع هؤلاء اللاعبين الصغار حتى إذا خسروا مباراتين".

وأنهى الأهلي دور المجموعات لبطولة كأس قطر الدولية للناشئين تحت 17 عاما بالتعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعادل الأهلي مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأحمر اللاعب عبد العزيز خالد في الدقيقة 32، بينما تعادل سان جيرمان في الدقيقة 80+5 عن طريق اللاعب نواه تيهي.

وكان الأهلي خسر أمام ريال مدريد الإسباني بهدف، وبنفس النتيجة أمام كاشيوا ريسول الياباني.

وبذلك يضمن باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ريال مدريد وكاشيوا.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ3 نقاط، وكاشيوا في المركز الثالث بـ3 نقاط أيضا، قبل مباراة الفريقين الختامية للمجموعة.

ثم الأهلي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي ضد فريق أكاديمية محمد السادس المغربي لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة. وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في الساعة 05:05 مساء بتوقيت القاهرة.