الأهلي يوقع عقد رعاية معسكر كأس العالم للأندية مع المتحدة للرياضة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 19:36

كتب : حسام نور الدين

الأهلي يوقع عقد رعاية معسكر كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي توقيع شركة الأهلي لكرة القدم لعقد رعاية الفريق مع الشركة المتحدة للرياضة خلال معسكر الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

ويأتي معسكر الأهلي في الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية يوم 8 يونيو.

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وشهد توقيع عقد الشراكة مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة أيمن فتحي، ونائب الرئيس أحمد شمس، وعضوا للجلس الهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، والمدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق، ومدير إدارة التسويق نيرة علي، ومن الشركة المتحدة للخدمات الرياضية حضر محمد يحي لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس المهندس سيف الوزيري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

الأهلي كأس العالم للأندية الشركة المتحدة للرياضة
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