انتهت في أبطال أوروبا - ميلان (1)-(1) فينورد

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

مباراة ميلان أمام فينورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وفينورد الهولندي في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان سيرو.

وانتهت مباراة الذهاب في هولندا بفوز فينورد بهدف نظيف.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام أرسنال أو إنتر في دور الـ16 للبطولة الأوروبية. وتقام قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 21 فبراير.

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نهاية المباراة بتأهل فينورد بعد التعادل إيابا بنتيجة 1-1.

ق 73.. جووووول التعادل لفينورد برأسية رائعة من البديل جوليان كارانزا في شباك ماينان.

ق 71.. تبديل لميلان بنزول فوفانا وخروج صاحب الهدف خيمينيز.

ق 51.. بطاقة حمراء لـ ثيو هيرنانديز بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان 1-0.

ق 23.. تسديدة قوية من جواو فيليكس تصدى لها حارس فينورد لترتد إلى ثيو هيرنانديز الذي سددها في القائم الأيسر.

ق 1.. جوووووول خيمينيز يسجل الهدف الاول لميلان مبكرًا وفي مرمى فريقه السابق.

بداية المباراة

فينورد دوري الأبطال ميلان
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