كرة سلة - الزمالك يعلن سيجورا مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الإسباني كورو سيجورا مديرا فنيا لفريق رجال كرة السلة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إقالة وائل بدر قبل فترة التوقف الدولي الجارية.

وكان الزمالك قريبا من تعيين سيجورا في 2021 لكن فجأة انهارت المفاوضات ولم تكلل بالنجاح.

ووصل سيجورا إلى مصر اليوم الثلاثاء بعد إتمام تعاقده مع نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 9 نقاط رفقة الاتحاد السكندري.

ويتصدر الأهلي دوري السوبر في الوقت الحالي برصيد 10 نقاط.

وفاز الأهلي على الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 73-72.

وتوقف الدوري في الوقت الحالي بسبب تجمع منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا نهاية الأسبوع الجاري في مدغشقر.