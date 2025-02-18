خبر في الجول - محمود جهاد يقترب من الغياب أمام الأهلي

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 19:19

كتب : إبراهيم رمضان

محمود جهاد - الزمالك ضد فاركو

باتت فرص محمود جهاد لاعب وسط الزمالك في المشاركة أمام الأهلي ضعيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود جهاد يقترب من الغياب عن الزمالك أمام الأهلي بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

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وتعرض محمود جهاد للإصابة في العضلة الخليفة خلال المران الختامي للزمالك قبل مواجهة بتروجت.

وسيخضع لاعب الوسط إلى برنامج تأهيلي وعلاجي قبل العودة للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية.

محمود جهاد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فاركو.

وشارك جهاد في فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 في الجولة 12.

كما شارك جهاد في فوز الزمالك على فاركو 1-0 في الجولة 13 لكنه تعرض للبطاقة الحمراء.

وغاب محمود جهاد عن مباراة الزمالك ضد بتروجت التي انتهت 1-1 ضمن الجولة 14 بسبب الإيقاف.

محمود جهاد الزمالك الأهلي
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