كأس قطر الدولية - الأهلي ينهي المجموعات بالتعادل مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

الأهلي تحت 17 سنة في بطولة الكأس الدولية

أنهى الأهلي دور المجموعات لبطولة كأس قطر الدولية للناشئين تحت 17 عاما بالتعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعادل الأهلي مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأحمر اللاعب عبد العزيز خالد في الدقيقة 32، بينما تعادل سان جيرمان في الدقيقة 80+5 عن طريق اللاعب نواه تيهي.

وكان الأهلي خسر أمام ريال مدريد الإسباني بهدف، وبنفس النتيجة أمام كاشيوا ريسول الياباني.

وبذلك يضمن باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ريال مدريد وكاشيوا.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ3 نقاط، وكاشيوا في المركز الثالث بـ3 نقاط أيضا، قبل مباراة الفريقين الختامية للمجموعة.

ثم الأهلي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي ضد فريق أكاديمية محمد السادس المغربي لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة. وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في الساعة 05:05 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي للناشئين بطولة الكأس الدولية في قطر باريس سان جيرمان
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