طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "محمود جهاد يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في المران الختامي قبل مباراة بتروجت".

وأضاف "اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية".

محمود جهاد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فاركو.

وشارك جهاد في فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 في الجولة 12.

كما شارك جهاد في فوز الزمالك على فاركو 1-0 في الجولة 13 لكنه تعرض للبطاقة الحمراء.

وغاب محمود جهاد عن مباراة الزمالك ضد بتروجت التي انتهت 1-1 ضمن الجولة 14 بسبب الإيقاف.