بسيوني: حققنا 3 نقاط ثمينة.. ونؤمن بقدرتنا على التواجد ضمن الفرق المنافسة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش - الزمالك - طلائع الجيش - كأس مصر

وصف عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش الانتصار الذي حققه فريقه على حساب زد بالفوز الثمين.

وفاز طلائع الجيش على زد بهدف دون رد ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وقال عبد الحميد بسيوني عبر أون تايم سبورتس: "حققنا 3 نقاط ثمينة للغاية في ظل الصراع الشرس بالموسم الحالي. واجهنا خصما قويا ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكننا نجحنا في ترجمة أفضليتنا داخل الملعب والحصول على نقاط المباراة".

وأضاف مدرب طلائع الجيش "لا توجد مباراة سهلة في ظل نظام الدوري الحالي، ونؤمن بقدرتنا على التواجد ضمن الفرق المنافسة".

وسجل حامد الجابري هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 63.

طلائع الجيش عاد لتحقيق الانتصارات بعدما تعادل خلال الجولتين الماضيتين.

في المقابل فشل زد في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بعدما خسر 3 وتعادل في مثلهم.

حقق زد آخر انتصار له في مسابقة الدوري يوم 11 يناير الماضي.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد نادي زد عند 16 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري.

عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش
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