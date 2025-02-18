التشكيل - صلاح محسن ضمن 4 تغييرات مع المصري.. وبن حمودة وعبده يحيى يقودان المحلة

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري والمقررة على استاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

وأجرى علي ماهر 4 تبديلات عن المباراة السابقة للفريق أمام بالدفع بعمرو سعداوي بدلاً من حسن علي، وخالد الغندور بدلا من يوسف الجوهري، وصلاح محسن بدلا من فخر الدين بن يوسف، ومحمد مخلوف بدلا من الغاني ليستويل أمانكونا.

ويتواجد مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي بديلا بعد انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية السابقة.

ويبدأ المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - خالد الغندور

الهجوم: كريم بامبو - عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - حسن علي - فخر الدين بن يوسف - أحمد القرموطي - أحمد عيد - خالد صبحي - أحمد علي عامر - جون إيبوكا - مصطفى أبو الخير.

أما بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة فكشف عن التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر

الوسط: موري توريه – أحمد فوزي – محمد بن شرقي

الهجوم: محمد أشرف – محمد علي بن حمودة – عبده يحيى

وينتظر المصري 3 مواجهات بعد مباراة اليوم أمام الإسماعيلي، وسموحة، ومودرن سبورت، فيما يتبقى لغزل المحلة مباريات زد، وإنبي، وبتروجت.