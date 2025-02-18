خبر في الجول - تحسن حالة زيزو واللاعب يواصل التأهيل في مران الزمالك

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك

واصل أحمد سيد "زيزو" التأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها ضد بتروجت.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن حالة زيزو تحسنت واللاعب يواصل التأهيل والاستشفاء في مران الزمالك قبل مواجهة الأهلي.

وكان زيزو تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة بتروجت الماضية والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المصري.

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ومن المنتظر أن يخضع زيزو لفحوصات طبية أكثر في الأيام المقبلة للوقف على مدى جاهزيته قبل مباراة الأهلي.

قرر نادي الزمالك خوض معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وتقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق عن انتظام الزمالك في معسكر مغلق بداية من غدا الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستمر معسكر الزمالك المغلق حتى يوم الجمعة على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة.

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس.

كما وجه عبد الواحد الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

وتعادل الزمالك أمام بتروجت في الجولة الماضية من الدوري بهدف لكل منهما.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول ونقطتين عن الأهلي المتصدر مع خوض الفريقين لمباراة أقل.

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