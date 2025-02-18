بصاروخية الجابري.. طلائع الجيش يحرم زد من الانتصار للمباراة السادسة على التوالي

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

طلائع الجيش ضد زد

حقق نادي طلائع الجيش فوزا ثمينا على حساب زد في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز طلائع الجيش على زد بهدف دون رد ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وسجل حامد الجابري هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 63.

طلائع الجيش عاد لتحقيق الانتصارات بعدما تعادل خلال الجولتين الماضيتين.

في المقابل فشل زد في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بعدما خسر 3 وتعادل في مثلهم.

حقق زد آخر انتصار له في مسابقة الدوري يوم 11 يناير الماضي.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد نادي زد عند 16 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ نادي طلائع الجيش المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد يسري وحيد كرة قوية مرت أعلى مرمى علي لطفي حارس مرمى طلائع الجيش.

ورد نادي زد عن طريق ضربة رأسية وجهها زيكو في الزاوية اليسرى لكنها مرت بجوار المرمى.

واستغل حامد الجابري كرة مرتدة على منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية سكنت شباك زد في الدقيقة 63.

وأضاع رجب عمران فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى لكنه وضعها أعلى من العارضة.

طلائع الجيش زد
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