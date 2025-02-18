خبر في الجول – الزمالك يستقر على تحويل أمير عزمي للتحقيق.. وقرار بإبعاده عن النادي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تحويل أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق للفريق للتحقيقات.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تحويل أمير عزمي مجاهد للتحقيق من قبل الشؤون القانونية في النادي.

ومن ثم إصدار القرار ضده بعدم العمل في الزمالك مرة أخرى.

وذلك لأن إدارة الزمالك ترى أن تصريحات أمير عزمي ضد النادي بها الكثير من المغالطات خاصة أنه حصل على مستحقاته المالية كاملة.

وفتح أمير عزمي مجاهد النار على الكثير من الأطراف في نادي الزمالك، وذلك عقب رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس والتعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلا منه.

وقال أمير عبر قناة إم بي سي مصر 2: "خسرت بعض الوزن خلال الفترة الماضية بسبب كثير من الكلام خارج كرة القدم وشعرت بالحزن، ولا يجوز أن يعامل مدرب مثل كريستيان جروس فاز بـ 16 لقبا ويدرب منذ 33 عاما ويقال بعض الكلام قليل الأدب عنه والتشكيك في صحة بني آدم قلة أدب وعندما تقول إنه ينسى فهذا عدم تربية وأريد أن أقول أقسم بالله أنا الذي أنسى وهو من يتذكر".

وتابع "ما حدث تم التمهيد له عن طريق الحديث عن الزهايمر ثم عدم تذكر أسماء اللاعبين وبعض الحملات ضده التي تطالب برحيل جروس عقب كل مباراة".

وواصل "اللجان معروفة ومعروف من يتحكم بها ومعروف الشخص المتواجد في الجهاز الذي يذهب للإدارة ويتحدث عن جروس وعندما كنت أتحدث معه كان يقول لي إنه يريد تحقيق الفوز في المباراة التالية فقط".

وأكمل "من أعادني للزمالك كان جروس وليس الإدارة لأن بعض الناس كانت لا تريد تواجدي لأنني -مش عصفورة-".

وشدد "ماذا قدم النادي لجروس لكي ينجح وما هي الطلبات التي طلبها وتحققت مع العلم أنه لم يفشل، هل يمكن لأي شخص أن يكون كم مباراة لعبها هذا الرجل بفريق كامل؟".

وكشف "اللاعبون الذين انضموا للفريق كانوا مختلفين عن الذين طلبهم جروس ولكنه وافق عليهم بسبب ضعف الإمكانيات، لقد طلب مهاجم وجناح ومدافع وحدد بعض الأسماء مثل لاعب فرنسي في الدوري الاسكتلندي ويوسف أوباما ومحمود علاء".

وأضاف "من يرسل الزمالك إلى خبر كان هم السماسرة أو سمسار واحد ومش عارف ماسك ايه على النادي".

وأتم "أنا لا أتحدث عن إدارة الزمالك بالكامل ولكن بعض الأشخاص فقط والكثير من الأشياء المغلوطة قيلت عنه مثل شائعة أنه منع أحمد سليمان من دخول المران وهذا لم يحدث وأحمد سليمان لم يطلب الحضور من الأساس".

وواصل "قبل مباراة فاركو علمت أن أحد أفراد الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين وقال لهم إن جروس قد رحل ولكنني أخفيت الأمر عنه إلى بعد نهاية المباراة وبعد الفوز أخبرته وقال لي إنه لا يهتم سوى بالمباراة المقبلة وبمواجهة كولر لأنه كان أحد لاعبيه في السابق".

وتابع "جروس كان يريد التعاقد مع أحمد رضا وكان من المفترض أن أعقد معه جلسة للتعاقد ولكن الصفقة لم تتم".

وأكمل "أنا من أبلغت جروس برحيله وقلت له إن هناك مدرب آخر سيصل في اليوم التالي ثم دخل التدريب بشكل طبيعي وعقب المران تم إبلاغه بشكل رسمي وما حدث له لم يكن يستحقه".

وشدد "الحملة بدأت على زيزو مثلما حدث مع جروس من قبل وأتوقع أن يكون كبش فداء خلال الفترة المقبلة ولكن أعلم أنه من داخله يرغب في الاستمرار مع الفريق".

وكشف "ما قيل عن تأخر اللاعبين عن المران كان كاذبا لأن الجميع كانوا يحضرون في المواعيد الطبيعية والتأخير حدث مرتين فقط إحداهما من عواد والأخرى من مصطفى شلبي وكانا بسبب الازدحام".

وأتم "كان هناك بندا في عقدي عمر فرج وكونراد ميشالاك تجعل كل فرد منهما يمكث في غرفة منفردة خلال المعسكرات فكيف سيتأقلمان مع الفريق؟".