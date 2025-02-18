بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني يزامل كهربا في الاتحاد الليبي

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

نوفل الزرهوني - ثاتاياوني ديتلهوكوي - الاتحاد الليبي

أتم نادي الاتحاد الليبي صفقة التعاقد مع نوفل الزرهوني لاعب الرجاء المغربي.

وارتبط الزرهوني بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وأعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده بشكل رسمي مع الزرهوني لتدعيم هجوم الفريق.

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وكان موقع لو سبورت 360 المغربي قد كشف في وقت سابق عن حسم الاتحاد الليبي صفقة الزرهوني مقابل ما يقرب من 500 ألف دولار.

كما أعلن نادي الاتحاد الليبي ضم المدافع البوتسواني ثاتاياوني ديتلهوكوي قادما من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويضم نادي الاتحاد الليبي بين صفوفه، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف سيد مصطفى وكيل أعمال نوفل الزرهوني لاعب الرجاء المغربي في وقت سابق عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيد مصطفى لـ FilGoal.com: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وشرف كبير اللعب له، لكن المفاوضات مع الزرهوني ليست رسمية حتى الآن".

ويشغل الزرهوني مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويبلغ الزرهوني من العمر 29 عاما.

وبدأ مسيرته الكروية في الرجاء وخرج منه معارا إلى فتح الرباط المغربي قبل أن ينتقل إلى الحزم السعودي في شتاء 2022.

وعاد في شتاء 2023 إلى الرجاء معارا حتى تعاقد معه بشكل دائم منذ صيف 2023.

وشارك الزرهوني في 22 مباراة مع الرجاء خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

الاتحاد الليبي كهربا
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