خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 27 نقطة.

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وجاءت مباريات الجولة 15 كالآتي:

الجمعة 21 فبراير

إنبي × سموحة - 4 عصرا

فاركو × مودرن سبورت - 4 عصرا

البنك الأهلي × الاتحاد - 7 مساء

بتروجت × حرس الحدود - 7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري × الإسماعيلي - 4 عصرا

الجونة × سيراميكا كليوباترا - 4 عصرا

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد × غزل المحلة × 4 عصرا

بيراميدز × طلائع الجيش - 7 مساء