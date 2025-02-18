أتليتكو مدريد يوضح إصابة قائده

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

أوضح نادي أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء تفاصيل إصابة قائد كوكي.

وتعرض كوكي للإصابة خلال لقاء سلتا فيجو السبت الماضي.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان: "يعاني القائد كوكي من إصابة عضلية في ساقه اليمنى".

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وأضاف البيان "سيخضع كوكي لجلسات علاج طبيعي وبرنامج تأهيلي في الصالة الجيمانيزيوم".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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فيما ذكرت تقارير إسبانية أن كوكي سيغيب عن فريقه لنحو 3 أسابيع.

خلال هذه الفترة سيلعب أتليتكو مدريد ضد فالنسيا وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني، وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا،

بالإضابة لمباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم 4 أو 5 مارس المقبل.

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف.

إذ يملك أتليتكو مدريد 50 نقطة مقابل 51 نقطة لكل من برشلونة وريال مدريد.

كوكي أتليتكو مدريد
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