مران الزمالك - محاضرة بيسيرو.. وتأهيل مصطفى شلبي وفتوح

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 17:09

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح

ألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة يوم السبت ضمن الجولة 15 في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بإلقاء المحاضرة الفنية بإحدى القاعات المخصصة في مقر النادي، و شرح بيسيرو للاعبين كافة التفاصيل والأمور الفنية خلال مباراة بتروجت الأخيرة.

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وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب والأفكار الخططية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال مباراة الأهلي المقبلة.

فيما أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وقام اللاعب بأداء التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة أو بدونها تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.

وفي سياق متصل خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

و خصص الجهاز الفني للفريق، فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية سواء بالركض حول الملعب، بجانب فقرة أخرى بالكرة لمدة 25 دقيقة تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة خططية تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب والأفكار الخططية الخاصة.

وخاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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