الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي بمعسكر مغلق في الإسماعيلية

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 17:06

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه بيسيرو - مران الزمالك

قرر نادي الزمالك خوض معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وتقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق عن انتظام الزمالك في معسكر مغلق بداية من غدا الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي.

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ويستمر معسكر الزمالك المغلق حتى يوم الجمعة على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة.

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس.

كما وجه عبد الواحد الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

وتعادل الزمالك أمام بتروجت في الجولة الماضية من الدوري بهدف لكل منهما.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول ونقطتين عن الأهلي المتصدر مع خوض الفريقين لمباراة أقل.

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