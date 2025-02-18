منافس الأهلي - عاصفة قوية تتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميامي بدوري كونكاكاف

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - لويس سواريز - إنتر ميامي

أعلن اتحاد كونكاكاف تأجيل مباراة إنتر ميامي أمام سبورتنج كانساس في بطولة دوري أبطال كونكاكاف بسبب ظروف الطقس.

وأوضح الاتحاد القاري في بيانه أن المباراة تأجلت لمدة 24 ساعة، لتلعب يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

وأضاف البيان "أعيد جدولة موعد مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال كونكاكاف بين كانساس وإنتر ميامي بسبب الظروف الجوية السيئة".

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وتابع البيان "من المتوقع أن تؤثر هذه الظروف المناخية على مدينة كانساس سيتي خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وتتراكم الثلوج بشكل كبير، مع توقعات بحدوث عاصفة جوية قوية، حسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

كما أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

يذكر أن إنتر ميامي سيلعب مع الأهلي في مجموعة واحدة بكأس العالم للأندية 2025، وتضم إلى جوارهما بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في يونيو المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

الأهلي إنتر ميامي
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