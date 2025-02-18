تحديد موعد ثمن نهائي كأس مصر لكرة اليد

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

حدد الاتحاد المصري لكرة اليد يوم الثلاثاء 18 مارس موعدا لإقامة منافسات ثمن نهائي كأس مصر لكرة اليد للرجال.

وتقام جميع المباريات في تمام التاسعة مساء بسبب إقامتها في شهر رمضان باستثناء مواجهة أصحاب الجياد أمام سموحة في الحادية عشر مساء.

وحال انتهت المباراة بالتعادل يتم اللجوء لشوط إضافي مدته 5 دقائق ثم شوط إضافي آخر حال استمرار التعادل وبعد ذلك اللجوء لرميات الترجيح وفقا لما جاء بالقاعدة 2:2 بلائحة الاتحاد الدولي.

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وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

هليوبوليس x الأهلي - صالة هليوبوليس بالشروق

القناة x الزمالك - صالة هيئة قناة السويس

سبورتنج x دلفي - صالة سبورتنج

اتحاد الشرطة x الشمس - صالة اتحاد الشرطة

البنك الأهلي x الجزيرة - صالة القوات المسلحة بسموحة

طلائع الجيش x الطيران - صالة طلائع الجيش

الزهور x العبور - صالة الزهور

أصحاب الجياد x سموحة - صالة القوات المسلحة بسموحة (11 مساء)

يد كأس مصر لكرة اليد
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