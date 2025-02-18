مدافع إنتر السابق يتولى تدريب بارما
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي بارما يوم الثلاثاء تعيين الروماني كريستيان كيفو كمدير فني للفريق خلفا لفابيو بيتشيا.
وأقيل بيتشيا بسبب سوء النتائج، فقد ترك الفريق وهو يحتل المركز الـ18 من أصل 20 فريقا.
ولم يكشف بارما تفاصيل التعاقد، ولكن تقارير إيطالية أوضحت أن مدافع إنتر السابق وقع على عقد لمدة موسم ونصف.
الظهور الأول لكيفو سيكون ضد بولونيا السبت المقبل.
كيفو كان يعمل مدربا لفريق شباب إنتر.
بيتشيا الذي صعد ببارما لدوري الأضواء لم يحقق أي انتصار مع الفريق في عام 2025.
إذ خسر الفريق معه 4 مباريات متتالية قبل تتم إقالته.
وقاد بيتشيا بارما للمرة الأخيرة في الخسارة أمام روما بهدف هذا الأسبوع.
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