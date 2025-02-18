كولر: اللعب ضد ميسي سيكون مثيرا.. ونريد تحقيق الفوز

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي ضد بتروجت

يرى مارسيل كولر أن اللعب ضد إنتر ميامي الذي يضم في صفوفه ليونيل ميسي شيء مثير.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد لأول مرة بشهر يونيو المقبل.

وقال كولر عبر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "بالطبع مجموعتنا مثيرة، أن تحصل على فرصة للعب ضد ميسي أمر مثير وستكون المباراة بمثابة مباراة خارج ملعبنا لأن معظم الأمريكيين سيشجعون إنتر ميامي".

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وتابع "لاعبونا متحمسون ومستعدون لتقديم كل شيء للخروج بشيء إيجابي من تلك المباراة، بورتو وبالميراس أيضا من فرص القمة في البرتغال والبرازيل لذلك فهذا سيكون ممتعا لي وللاعبين".

وأضاف "سنلعب ضد تلك الفرق الكبيرة وسنحاول تقديم كل ما لدينا وبالطبع نريد تحقيق الفوز ولكن منافسينا يريدون ذلك أيضا".

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي صاحب الأرض في افتتاح البطولة.

كأس العالم للاندية الأهلي كولر ليونيل ميسي
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