الرياضية: جون دوران قد يغيب عن مواجهة الاتفاق بسبب الإصابة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جون دوران مهاجم النصر قد يغيب عن مواجهة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويحل الاتفاق ضيفا على النصر ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

ويعاني المهاجم الكولومي من إصابة في عضلة السمانة، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن فرص مشاركة دوران أمام الاتفاق تضاءلت بسبب المعاناة من آلام في عضلة السمانة.

وشعر دوران بالإصابة عقب مباراة النصر أمام أهلي جدة الخميس الماضي، لحساب الجولة 20.

ولعب دوران مع النصر بعد انضمامه من أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، 3 مباريات.

ويعزز المهاجم الكولومبي احتمالية ارتفاع قائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتفاق، التي ضمت الفرنسي محمد سيماكان، الموقوف بالبطاقة الحمراء، إضافة إلى المصابين سلطان الغنام، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، وعبد الله الخيبري.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية، صاحب المركز الرابع.