مؤتمر فالفيردي: أخطاء التحكيم؟ جميعنا بشر.. وجولر يمكنه أن يصبح أسطورة ريال مدريد

شدد داني كارباخال لاعب ريال مدريد على أنه يحاول التعلم من داني كارباخال ولوكاس فاسكيز حول واجبات مركز الظهير الأيمن.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غدا ستكون المباراة التي ستحدد المتأهل ونعلم أهمية تحقيق الفوز، وأن نركز بأقصى درجة وأن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه".

وواصل "اللعب كظهير أيمن؟ حتى الآن أنا سعيد بتقديم أداء جيد في ذلك المركز، ألعب فيه لعدم وجود عدد كافي من اللاعبين وأعتقد أن أدائي لم يكن سيئا وأنوي دائما اللعب من أجل الفريق وأن أفعل ما يطلبه المدرب، وفي المستقبل ربما لا أستطيع اللعب في وسط الملعب حينها يمكنني أن ألعب على الطرف وأنا أستمتع بالتعلم".

وتابع "أتعلم من زملائي الكبار في مركز الظهير الأيمن مثل كارباخال ولوكاس فاسكيز وهما بمثابة القدوة لهذا النادي وهما أسطورتين لريال مدريد وأتعلم منهما كلاعبين وكقادة وأحاول تقديم أفضل ما لدي في المركز الذي ألعب فيه".

وأكمل "لست هنا من أجل الحكم على التحكيم، جميعنا بشر وقد نخطئ والحكام يتعرضون للانتقادات في الأخطاء ولا يحصلون على المدح أبدا وكقائد أريد أن يفكر الفريق بنفسه فقط وأن نقدم أفضل ما لدينا لذلك النادي من أجل التتويج بالألقاب في نهاية الموسم".

واستمر "لن أقول أبدا لأي لاعب لا تحتج لأن كل لاعب يعيش المباراة بطريقة مختلفة وما أريده هو أن يقدم كل لاعب أفل ما لديه على أرض الملعب، بيلينجهام يريد الفوز دائما ويقاتل من أجل ذلك وما حدث له في المباراة الماضية قد يحدث لأي لاعب ولكن أنا أحب إصراره ويجب أن نبقى متحدين كفريق".

وشدد "سعيد جدا بما قدمه الفريق في الذهاب، لعبنا بكثير من الإيمان والرغبة وأرى أن زملائي يتدربون حاليا بعقول هادئة وهذا يعطيني الثقة في قدرتنا على التأهل".

وعن أردا جولر قال: "هو لاعب شاب رائع، وصل للفريق حديثا ولكن له مستقبل كبير في ريال مدريد واللعب معه يسعدني، جولر يملك كل الصفات ليكون أسطورة في ذلك النادي ويترك علامته في مدريد، لقد مررت بنفس ظروفه عندما وصلت واللاعبين الصغار أحيانا يخرجون للإعارة أو يجلسون على دكة البدلاء وينتظرون الحصول على فرصة ولكن النض جد والنمو يجعلك جاهزا حينما يأتي اليوم المناسب لك، وجولر مستعد لذلك".

وأضاف "الفوز في الذهاب شعوره مختلف لأنك تدخل مباراة العودة ولا تفكر في العودة من بعيد على الأقل حتى الآن، وهذا يجعلنا أكثر هدوء وسنحاول جعلها ليلة يتذكهرا جميع جماهير ريال مدريد وتقربنا قليلا من أجمل بطولة ممكنة".

وأتم "من الشرف لي ارتداء شارة قيادة ريال مدريد التي حملها الكثير من الأساطير، وأن تكون القائد يجعلك مختلفا وعلامة على الاحترام، كارباخال ولوكاس ومودريتش دائما هنا من أجل مساعدتي وهذا يساعدني على النمو كقائد وكشخص وأن أكون مرجعا لتلك المجموعة".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد.