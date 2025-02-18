التشكيل - عماد السيد يحرس مرمى طلائع الجيش.. وديلسون يقود هجوم زد

أعلن كل من عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ومجدي عبد العاطي مدرب زد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي زد مع طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويستمر عماد السيد في حراسة مرمى طلائع الجيش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - كريم طارق.

ويقود ديلسون كاموني هجوم زد في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - إسلام إسماعيل عبد الله.

الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - محمد سوانيه.

الهجوم: مصطفى سعد - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - ديلسون كاموني.

ويحتل زد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.