مؤتمر أنشيلوتي: التحكيم في أوروبا أفضل من الدوري الإسباني.. وهذا ثنائي الدفاع الأقرب ضد سيتي

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن الثنائي الأقرب لخط دفاع الفريق خلال مواجهة مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة مانشستر سيتي ستكون ممتعة وصعبة ومعقدة، نحاول التحضير لها واستعادة بعض اللاعبين ونرغب في لعب مباراة مماثلة للذهاب مع الوضع في الاعتبار صعوبة تلك المباراة".

وواصل "مباراة رايو وبرشلونة؟ لا أريد قول المزيد لقد كشفت عن رأيي من قبل فيما يحدث، ما حدث ضد أتليتكو وأوساسونا وإسبانيول وتعرضنا للأذى بسبب بعض القرارات هذا شيء لا نفهمه".

وتابع "الراحة مع التحكيم الأوروبي؟ نعم الاحصائيات تتحدث عن نفسها، هناك جدل أقل حول تقنية الفيديو هناك والتي تتدخل فقط عند الحاجة، في دوري أبطال أوروبا يتواجد فقط أفضل الحكام من كل دولة والجودة تكون مرتفعة جدا".

وعن تصريحات جوارديولا حول نسبة تأهل مانشستر سيتي قال: "هو لا يعتقد ذلك، سأتحدث معه قبل المباراة غدا، هو يعتقد أن نسبة تأهل فريقه أكثر من التي قالها ونحن نعتقد أن أفضليتنا بسيطة ولكن سنحاول استغلالها".

وشدد "الدوري موجه؟ أنا فقط أعلق على ما أراه وأعتقد أن المباريات الثلاثة لنا ارتكب ضدنا أخطاء واضحة".

وكشف "لدي أمل كبير في أن بيلينجهام لن يتعرض للعقوبة".

وشدد "عودة روديجير للتشكيل؟ أتركوا لي لأترككم في حيرة حتى الغد، أنا أمزح، روديجير يمكنه اللعب من البداية وتشواميني يمكنه اللعب في وسط الملعب وأسينسيو بجانب روديجير وسنرى حالة فالفيردي الذي تعرض لإصابة ضد أوساسونا ولكن أسينسيو أيضا يمكنه اللعب كظهير".

وأضاف "لوكاس فاسكيز غير جاهز حتى الآن للمشاركة من البداية، سيكون ضمن القائمة ولكنه لم يتعافى بشكل كامل حتى الآن".

وعاد أنشيلوتي للحديث عن التحكيم قائلا: "أعتقد أن الـ VAR قد حصل على مسؤوليات أكبر من الحكم وهذا شيء خطير لأن VAR جاء للمساعدة على تجنب الأخطاء الواضحة وليس التدخلات المتعلقة بكرة القدم ويحتسب ركلات جزاء هي جزء طبيعي من كرة القدم مثل تدخل لو نورماند على بورحا إجلاسياس وتدخلات تشواميني وكامافينجا من الصعب فهم ذلك، يمكن للحكام أن يرتكبوا أخطاء لكن حقيقة أن القرار يتخذ من قبل تقنية الفيديو هو شيء لا أفهمه".

وأتم "مبابي؟ لا أرى شيء جديد هو يشعر بالرغبة وجاهز بدنيا ويتحكم في الضغوط جيدا قبل المباريات ويتحلى بالهدوء وحاليا يقوم بعمل رائع".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد.