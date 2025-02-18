أبو ريدة يلتقي بكامل أبو علي رئيس النادي المصري

التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بكامل أبو علي رئيس النادي المصري.

وجاء الاجتماع بين الثنائي في مقر المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الزيارة ضمن حرص أبو ريدة على الاجتماع بجميع رؤساء الأندية من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الكرة المصرية.

وسبق لأبو ريدة الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك.

ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز 15 برصيد 11 نقطة.