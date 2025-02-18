أبو ريدة يلتقي بكامل أبو علي رئيس النادي المصري
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 14:16
كتب : FilGoal
التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بكامل أبو علي رئيس النادي المصري.
وجاء الاجتماع بين الثنائي في مقر المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتأتي الزيارة ضمن حرص أبو ريدة على الاجتماع بجميع رؤساء الأندية من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الكرة المصرية.
وسبق لأبو ريدة الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك.
ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.
بينما يحتل غزل المحلة المركز 15 برصيد 11 نقطة.
نرشح لكم
التشكيل - عماد السيد يحرس مرمى طلائع الجيش.. وديلسون يقود هجوم زد تمهيدا لانتقال للدوري الليبي.. فاركو يعلن رحيل سيف تيري مواعيد مباريات الثلاثاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. والمصري ضد المحلة أمير عزمي: أنا من أبلغت جروس بالرحيل عن الزمالك.. وأتوقع أن يكون زيزو كبش فداء أمير عزمي: الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مختلفة عن التي طلبها جروس.. وما قيل عنه "قلة أدب" يوسف أيمن: كولر كان غير صريح معي.. وشاركت مع الأهلي وأنا مصاب إبراهيم عادل: أحاول خلق دوافع لنفسي في كل مباراة.. ولدينا هدف واحد في بيراميدز الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية